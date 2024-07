Superbike Toprak Razgatlioglu fa il vuoto nella FP1 di Donington Petrucci ottimo 2 Bulega lontano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024)prosegue nel suomomento. Il pilota turco della BMW, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, quinto appuntamento del Mondiale2024. Sullo splendido tracciato diPark il leader della classifica generale ha dominato la scena, rifilando distacchi amplissimi a tutti i rivali, mettendo anche in mostra una continuità di prestazione davvero sensazionale. Il turco ha chiuso la sessione inaugurale con il tempo di 1:26.419 con la bellezza di 416 millesimi di margine su Danilo(Ducati) mentre proprio sotto la bandiera a scacchi si mette in terza posizione lo statunitense Garrett Gerloff (BMW) a 633. Quarta posizione per il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 706 millesimi, quinta per lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) a 738, mentre è sesto l’australiano Remy Gardner (Yamaha) a 899.