Startup world cup sbarca a Palermo la più grande competizione al mondo

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 12 luglio 2024) (Adnkronos) – "Sono tanti gli eventi a temache si svolgono nel nostro Paese, eppure, chi ha un minimo di esperienza di ecosistemi evoluti, si rende conto che esistono circuiti molto differenti in cui correre e, purtroppo, in Italia non siamo certo fra i più performanti". A raccontarlo è Francesco Cracolici, 30 anni appena L'articolocup, la piùalproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .