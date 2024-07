Shelley Duvall e quell’intervista con Dr Phil perché fu controversa?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 12 luglio 2024) A poche ore dalla scomparsa di, la protagonista femminile di Shining di Stanley Kubrick morta con ogni probabilità per le conseguenze del diabete mellito, si discute ancora dellaintervista rilasciata nel 2016 al dottorMcGraw nel suo popolare talkshow. In quella circostanzaraccontò dei gravi problemi psicologici che l’avevano afflitta negli ultimi anni. E che l’avevano portata a lasciare la recitazione. L’attrice apparve stanca e disorientata e in tanti, all’epoca, accusarono McGraw di aver strumentalizzato il dolore della donna.McGraw e(fonte: Variety)“Sono ammalata, ho bisogno di aiuto“, disse. Nell’immediato, Vivian Kubrick, figlia di Stanley, scrisse un tweet furibondo, annunciando una raccolta fondi per l’interprete.