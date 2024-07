Roma chiosco horror nel quartiere Trieste | merce scaduta da anni maxi sequestro

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 luglio 2024) Polizia Locale,di prodotti alimentari scaduti. Blitz dei caschi bianchi nel. Multa salata per il responsabile, l’operazione.della polizia locale a– (ilcorrieredellacitta.com)Unda incubo. E no, non è uno spin-off del celebre programma che vede protagonista lo chef Antonino Cannavacciuolo. Piuttosto è quanto scoperto dagli agenti della Polizia Locale nelno. Nell’ambito dei controlli a contrasto dei fenomeni di abusivismo commerciale e a tutela dei consumatori, gli agenti hanno eseguito infatti accertamenti in diversi esercizi della zona, riscontrando alcune irregolarità all’interno dell’attività che vendeva prodotti alimentari e bevande varie. In particolare, gli agenti hanno appurato la presenza die in pessimo stato di conservazione.