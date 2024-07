Prima notte in cella per Bozzoli sotto shock e sorvegliato a vista 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 12 luglio 2024) AGI - Giacomoa vista nella casa circondariale bresciana di Canton Mombello per il rischio di atti autolesionistici. Lo riferiscono fonti penitenziarie. Dopo latrascorsa in carcere seguita alla cattura di ieri nel tardo pomeriggio,, descritto in uno stato di forte prostrazione, ha completato stamane l'iter burocratico destinato ai nuovi entrati. L'arresto è arrivato dopo undici giorni di latitanza, di cui alcuni con la moglie e il figlio, cominciati dopo la condanna all'ergastolo pronunciata dalla Cassazione il primo luglio per l'omicidio dello zio Mario. E' stato trovato dai carabinieri nella sua abitazione di Soiano del Lago nel cassettone di un letto matrimoniale con un borsello contenente 50mila euro.