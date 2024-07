Perché A Family Affair non è la solita commedia romantica e soprattutto non c' entra con The Idea of You

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nicole Kidman e Zac Efron recitano di nuovo insieme dopo Paperboy del 2012. Su Netflix è disponibile il film A, ladiretta dal regista di P.S I Love You (Richard LaGravenese) che sta andando alla grande in questi mesi estivi. Non è la consueta rom-com in cui l’amore di una coppia è il centro del mondo. Qui si affronta un rapporto di coppia che influenza le relazioni famigliari, si parla di gelosia, egocentrismo, elaborazione del lutto, confronto generazionale, star del cinema in crisi, seconde chance, vuoti interiori e capricciosi divi di Hollywood. Zara (Joey King) è assistente della star del cinema mainstream Chris Cole (Zac Efron). Per lui la ragazza è una specie di zerbino: fa ogni cosa, si occupa della spesa, dei cani, di consegnare i soliti orecchini di diamanti quando l’attore è in procinto di lasciare una ragazza.