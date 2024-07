Oroscopo Paolo Fox weekend 13 e 14 luglio 2024 | passione in calo per Pesci

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di venerdì 12 luglio 2024)Fox rivela l'deldel 13 e 14, concentrandosi su amore, emozioni, lavoro e salute. Per gran parte del tempo la Luna sarà in Bilancia, ma nel meriggio di domenica l'astro slitterà nella casa dello Scorpione. Approfondiamo le previsioni astrologiche di queste 48 ore, segno per segno.Fox 13-14: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: se i sentimenti sono ancora vivi, sfrutta il periodo rimediare agli sbagli del passato. Emozioni: non dovrai prendere tutto troppo d'istinto. Lavoro: fissa un appuntamento oppure parla della tua idea. Potresti affrontare delle grosse difficoltà. Salute: fai attenzione, soprattutto ai denti. Toro - Amore: anche se Venere è in aspetto contrario, queste 48 ore saranno promettenti.