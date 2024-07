Oroscopo Paolo Fox sabato 13 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’diFox per oggi,13Ariete Sei stanco per eventi maturati di recente, ma le stelle sono favorevoli e motivano importanti decisioni in amore. Toro Stanno arrivando belle notizie sul punto di vista finanziario e di vita pratica. In amore stai navigando a vista. Gemelli Fisicamente sei sottotono, riposa un po’ di più. Controlla l’ansia, alcuni cambiamenti nello studio o nel lavoro hanno creato tensioni. Cancro Se cerchi qualcosa di nuovo dopo qualche crisi, è il momento giusto per agire. Marte favorevole ti dà energia. Leone Venere nel segno porta emozioni. Qualcuno vuole farti perdere la pazienza, cerca di evitarli. Vergine Arrivano presto risposte a lavoro che portano nuovi sviluppi sul fronte economico.