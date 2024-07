Orlando | Da Nordio un garantismo classista che vale solo per i ricchi e per il potere

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 luglio 2024) Già Guardasigilli nel governo Gentiloni, Andrea(Pd) è anche un profondo conoscitore della politica ligure – o di quel che ne rimane dopo lo tsunami dell’inchiesta che ha portato il presidente Giovanni Toti ai domiciliari -. Quindi chi meglio di lui per commentare le ultime scelte in materia di giustizia del ministro Carloe le vicende che stanno infiammando Genova., spesso il ministrodifende i suoi provvedimenti con frasi a effetto o con numeri imprecisi. Distrazione o scelta politica? “Direi cheha fatto suo l’aforisma: ho delle opinioni, non mi disturbate con dei fatti”. Poi però i fatti glieli contestano Per esempio, sull’abolizione dell’abuso d’ufficio l’Anm ha parlato di un regalo a 4 mila colletti bianchi! “C’è una questione che mi preoccupa di più , sebbene si determinino come è ovvio delle ingiustizie.