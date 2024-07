Napoli linea 6 della Metro al via dal 17 luglio | collegherà il lungomare con l’area occidentale e il centro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il Comune die Hitachi Rail presentano le prossime tappe6 che aprirà al servizio passeggeri mercoledì 17. Tassello importante di questa grande opera è la costruzione del nuovo deposito ferroviario di via Campegna per la manutenzione e la sosta dei treni, fondamentale per garantire il raggiungimento di standard elevati di esercizio dell’intera. ll deposito occuperà un’area di circa 110.000 mq nelle aree attigue alla stazione FS di Campi Flegrei. Sarà composto da più edifici, inclusa una nuova sala di controllopolitana. Rappresenta un elemento di riqualificazione urbana ed è stato progettato puntando al raggiungimento di alti standard di sostenibilità attraverso l’impiego di nuovi materiali, tecnologie e impianti volti all’efficienza energetica.