Matrimonio Clizia e Paolo il gesto per Eleonora Giorgi commuove gli italiani

(Di venerdì 12 luglio 2024) Personaggi Tv. Oggi, sabato 12 luglio 2024,Incorvaia eCiavarro diventeranno marito e moglie.si sono conosciuti nel 2020 partecipando entrambi come concorrenti al Grande Fratello Vip. Durante la convivenza nella casa più spiata d’Italia si sono innamorati e da quel momento non si sono più lasciati.ha 11 anni in più dima la differenza d’età non ha mai condizionato la loro relazione. Dalla loro storia d’amore, nel 2022 è nato il piccolo Gabriele Ciavarro. Dopo 4 anni insieme, oggi i due si giureranno amore eterno davanti ad amici e parenti. Ad accompagnareCiavarro all’altare sarà la mamma,, alla quale il figlio eIncorvaia ha deciso di fare un omaggio: unche ha commosso tutti.