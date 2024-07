Manda messaggi al padre morto per diversi mesi poi accade l’impensabile

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nilufar Nizam, una ragazza di 26 anni originaria dell’Uzbekistan e che ora vive a New York, ha raccontato una storia che ha dell’incredibile. A gennaio dello scorso anno, Nilufar ha perso il suo amatoe per lei questa perdita è stata devastante. Così, per sentirlo ancora vicino, scriveva deial suo numero di telefono. La ragazza è andata avanti così per 5, poi a maggio è successa una cosa che l’ha sconvolta. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Lidl, ritirato dagli scaffali il noto prodotto: rischio salmonella Leggi anche: Bozzoli, prima notte in carcere: si teme il peggio La tragica morte deldi Nilufar Suoera “perfettamente sano” quando ha perso la vita improvvisamente. L’uomo èdurante il sonno, due settimane prima del suo 51esimo compleanno, nel gennaio dello scorso anno.