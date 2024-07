Manager Csr corso promosso da Promos Ricerche | via al bando

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) Iniziano il 3 ottobre le lezioni della quinta edizione deldi alta formazione “Esperto Csr – Dalla Corporate Social Responsibility al Corporate Sustainability Reporting”, realizzato congiuntamente dal Consorzio, dalla Scuola di Governo del Territorio, da Intramedia srl e da Spazio alla Responsabilità. Ilè realizzato in collaborazione con la Commissione Csr e Sostenibilità dell’Ordine Commercialisti di Napoli e PwC Italy, con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli.Il, si legge in una nota, “è finalizzato al trasferimento di conoscenze e competenze per supportare le Pmi nel processo di integrazione della responsabilità sociale nella governance dell’impresa e della sostenibilità nel suo modello di business, in linea con principi e standard internazionali di riferimento e alla luce delle sfide legate all’Agenda 2030.