Maltempo al Nord esonda il lago di Como nubifragio nel Varesotto Grandine a Milano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ha causato danni in sette province ilche ha compito oggi la Lombardia. Ato il Lario con conseguente chiusura del lungopoi riaperto. Diverse le strade chiuse a causa di smottamenti e alberi caduti: nel Comasco, in provincia di Lecco, di Varese - dove è stata chiusa la strada per il Sacro Monte - Sondrio, Bergamo e Brescia. Afulmini hanno colpito due centraline elettriche, che si sono incendiate, vicino alla fermata della metro di Cimiano, motivo per cui ancora adesso la circolazione è sospesa sulla linea 2 fra le fermate di Udine e Cascina Gobba.