LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | si procede con il gruppo compatto

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50: La velocità delè davvero molto elevata ed è difficile per chi vuole andare in fuga provare qualche attacco e portar via anche un gruppetto. 10.44: Ilha superato lo strappo di Torano Nuovo, ma ancora nessun attacco. 10.37: Cominciano le prime rampe e vedremo se ci sarà spazio per chi vuole andare in fuga. 10.30: Non sono partite in questal’olandese Nina Kessler (EF Education-Cannondale), la francese Jade Wiel (FDJ – SUEZ) e l’italiana Elena Pirrone (Roland). 10.24: Per il momento si continua con il. La velocità è molto alta in questo inizio di. 10.19: Quella diè l’inizio del trittico decivo di tappe che porterà alla conclusione del