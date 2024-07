LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Magnaldi nella fuga di testa si muovono le big

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.48 Ricordiamo i nomi delle quattro atlete che formano ladella corsa: Kimberly (Le Court) Pienaar (AG Insurance – Soudal Team), Ane Santesteban (Laboral Kutxa – Fundacion Euskadi), Liane Lippert (Movistar Team) ed Erica(UAE Team ADQ). 13.46 Il gruppo sta ora affrontando un tratto in leggera salita. 13.45 Il vantaggio si è ora stabilizzato intorno ad 1? 40? 13.44 La temperatura sfiora i 40 gradi. Le atlete alzano ripetutamente la mano per richiamare l’attenzione delle ammiraglie. 13.42 L’atleta meglio classificata del quartetto diè Ericache dopo ladi ieri era in venticinquesima posizione con un distacco di 5? 03?. 13.41 Il vantaggio delle quattro diè di 1? 35?.