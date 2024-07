Le era stato trapiantato un rene di maiale modificato | muore donna di 54 anni

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 12 luglio 2024) Unaè morta all’età di 54, dopo che le eraundinel corpo per provare a salvarla Lisa Pisano è un nome che in America ha una certa risonanza, soprattutto dal punto di vista medico. Si tratta infatti della prima– e la seconda persona dopo il defunto Richard Slayman – a sottoporsi a un’operazione alquanto particolare. Qualche tempo fa le venneundi, a causa di alcune problematiche fisiche. La cinquantaquattrenne soffriva di insufficienza renale e cardiaca, i medici della NYU Langone Health di New York City le proposero una doppia operazione: trapiantare undigeneticamentee inserire una pompa cardiaca per sostenere il cuore della. Unadopo che le hannoundi(Pixabay) – Notizie.