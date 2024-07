Lana | Con la AEW è finita adesso voglio un ruolo alla Paul Heyman

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 12 luglio 2024) La fine dell’esperienza diin AEW, nota anche come CJ Perry, ha recentemente confermato la conclusione della sua collaborazione con la All Elite Wrestling (AEW). L’annuncio è giunto durante un’intervista rilasciata a Jordan Mendoza di USA Today in occasione degli ESPY Awards 2024. Le parole diDurante l’evento,ha dichiarato: “Il mio tempo con loro (AEW) è appena terminato.” Questa affermazione trova riscontro nel fatto che il nome dinon appare più nel roster ufficiale dei talenti AEW sul sito web della compagnia. Il percorso diin AEW e possibili ragioni dell’addio L’arrivo e l’ultimo match Il debutto diin AEW risale a All Out 2023, l’evento che ha segnato il suo ingresso nella promotion.