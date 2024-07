Incidente stradale a Faella | motociclista in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ieri sera, alle ore 19:47, è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL TSE in seguito a un grave. Lo scontro, avvenuto sulla strada provinciale 9 in localitànel Comune di Castelfranco-Piandiscó, ha coinvolto una moto e un’auto. Le autorità sanitarie locali hanno immediatamente inviato sul posto un’automedica del Valdarno, la Misericordia di Castelfranco e l’elisoccorso Pegaso 2. Il, un uomo di 59 anni, è stato trovato incritiche e trasportato in codice rosso alle Scotte di Siena con l’eliambulanza. Le cause dell’sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. La strada provinciale 9 è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.