Incidente in moto a Senigallia muore a 26 anni mentre va al lavoro

(Di venerdì 12 luglio 2024)(Ancona), 12 luglio 2024 – Scontro frontale sulla statale, la vittima è Nicola Gandini. Aveva 26. L’oggi poco dopo le 12,45 all’altezza del civico 15 della Ss Adriatica Nord. La dinamica dell’è al vaglio degli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto per i rilievi. La vittima viaggiava in sella ad unaquando, si è trovato di fronte un’auto che ha impattato con il centauro nella parte anteriore della vettura. Laha poi finito la sua corsa contro un’auto in sosta sul lato della strada. Per Gandini non c’è stato nulla da fare, i soccorsi, allertati da alcuni residenti poco prima delle 13 sono arrivati tempestivamente, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.