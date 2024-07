Incatena e picchia cane sul balcone il video è virale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Sui social sono comparsi deinei quali si vede un uomo percuotere violentemente unche era suldi una abitazione. In poche ore, anche in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini, sono partite le indagini dei carabinieri che hanno ristretto la ricerca nel comune di Casalnuovo, in provincia di Napoli. Isono diventati virali. Così i militari della Tenenza, dopo alcuni servizi di osservazione effettuati con la municipale e con le guardie zoofile, hanno identificato il presunto responsabile. Il maltrattamento sarebbe accaduto nella notte tra il 9 e il 10 luglio scorso. L’uomo, un 35enne del posto, è stato denunciato per maltrattamento di animali, per mancata iscrizione all’anagrafe canina, detenzione dialla catena e malgoverno di animali.