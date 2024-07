Grande Fratello polverone social che coinvolge Mirko Greta e Sergio | ecco cosa sarebbe successo alla festa post reality

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 12 luglio 2024) A distanza di mesi dconclusione del programma, ilcontinua a far parlare di sé, in particolare riguardo a una presunta lite traD’Ottavi eBrunetti. Dopo la fine del, si era vociferato di una lite accesa avvenuta durante unaorganizzata per celebrare la conclusione del programma. Gli interessatiro stati, attualmente fidanzato conRossetti (nonostante una breve separazione poco tempo fa), e. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha recentemente rivelato dettagli sulla vicenda attraverso delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram, poi rimosse per non dare visibilità a Brunetti. Secondo Venza, durante lasiavvicinato a, sua ex fidanzata prima di tornare insieme a Perla Vatiero, rivolgendosi a lei con un appellativo poco carino.