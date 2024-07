Giustizia | Conte ' eliminiamo dai tribunali scritta ' legge è uguale per tutti' '

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 lug (Adnkronos) - "Ora che la proposta di Nordio di abolire il reato di 'abuso d'ufficio' è diventatanon ci resta che eliminare lache campeggia in tutte le aule di'Laper'". Lo scrive sui sociale Giuseppe, che prosegue: "Sì,la definitivamente. Perché quellacorrisponde a una solenne promessa dello Stato di trattarei cittadini con pari dignità, senza distinzioni tra imputati eccellenti e cittadini comuni". "Da oggi quella promessa suonerà vuota retorica. Non solo non riuscirà a sopire l'ansia dei cittadini comuni che attendonoin un'aula di tribunale, ma - peggio - rischierà di suscitare in loro un legittimo sdegno", prosegue. "Ricordava Calamandrei che sull'Italia grava una “maledizione secolare”, perché “il popolo non ha fiducia nelle leggi Ha sempre sentito lo Stato come un nemico”, mai percepito come “lo Stato del popolo”.