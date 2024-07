Giovanni Toti | La presidenza è un peso più che un onore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) Genova, 12 luglio 2024 – In una lettera all’avvocato Savi, il Presidente della Regione Liguria,, ha descritto lacome unpiù che unha affermato che sarebbe stato più semplice abbandonare il ruolo al sorgere dei primi sospetti, dichiarando: “Non mi spaventa rinunciare ad un ruolo a cui pure sono legato”. Il Presidente ha espresso che ridare la parola agli elettori sarebbe una liberazione, ma ha precisato che “lanon è un bene personale”.ha aggiunto che nei prossimi giorni, con il permesso dei magistrati, tornerà a incontrarsi con il movimento politico e gli alleati per prendere decisioni per il bene della Liguria. Le parole disollevano interrogativi sul suo futuro politico e su possibili elezioni anticipate, sebbene non ci siano conferme ufficiali.