Funerale di Stefano Guerra l’ultimo saluto coi colori granata all’ex calciatore della Reggiana

(Di venerdì 12 luglio 2024) Reggio Emilia, 12 luglio 2024 – Reggio Emilia saluta. Sì, la città tutta, perché per ildi ieri mattina la chiesa di Sant’Anselmo è stata riempita da oltre duecento persone provenienti non solo dal mondo del calcio: il terzino nato a Verona nel 1962 oltre ad aver trascorso tre stagioni infra il 1988 e il 1991 dopo il ritiro si era trasferito qui, dove viveva con la moglie Patrizia e una figlia e aveva instaurato un forte rapporto con la comunità. Dopo aver lavorato in banca,era ben noto in città, si dedicava anche al volontariato in Croce Verde ed è stato ricordato da tutti i presenti per il suo carattere allegro, generoso e positivo. Tra amici e conoscenti, ad accogliere il feretro c’erano anche numerosi tifosi, in particolare una delegazione del Gruppo Vandelli che ha esposto il proprio striscione davanti alla chiesa e appoggiato una sciarpasulla bara.