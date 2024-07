Fiumicino partiti i lavori per la messa in sicurezza di via dell’Olivetello

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – L’Amministrazione Comunale di, su iniziativa dell’Assessorato aiPubblici, annuncia l’inizio degli interventi di manutenzione straordinaria su via. Un’ operazione necessaria per garantire ladella viabilità, a seguito della rilevazione di crepe e scalini del manto stradale. “Viaha mostrato segni di deterioramento che non potevamo ignorare. – comunica l’assessore aiPubblici, Giovanna Onorati -. Già a marzo scorso, a tutela degli automobilisti, era stato temporaneamente applicato il limite di velocità di 30 km/h in attesa di poter svolgere le operazioni necessarie al riassetto dei punti danneggiati. Vogliamo assicurare che la strada, transennata ormai da diverse settimane a causa di tagli e cedimenti dell’asfalto, sarà sicura e percorribile – prosegue -.