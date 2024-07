F1 Nico Rosberg approva la nuova avventura di Hamilton in Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tornato al successo dopo 945 giorni, Lewissi è tolto una grande soddisfazione. Il Re Nero mancava all’appello sul gradino più alto in F1 dal GP di Arabia Saudita del 2021. Da quel momento le prestazioni della Mercedes e le sue difficoltà di adattarsi alle caratteristiche della monoposto sono stati gli aspetti critici con cui il sette-volte iridato ha dovuto fare i conti. Per questo, la decisione di andar via dalla scuderia di Brackley è sta presa, scegliendo lacome prossima destinazione. Viste però le difficoltà del team di Maranello, a Silverstone gli è stato chiesto se ci fosse stato un minimo di ripensamento, ma chiaramente Lewis non ha mostrato alcuna incertezza da questo punto di vista. “Avrei avuto sensazioni di rimpianto se non avessimo ottenuto quanto ottenuto oggi, ma tutti hanno fatto un ottimo lavoro e potremo salutarci felicemente e senza alcuna tristezza“, ha dichiarato