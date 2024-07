Euro 2024 Kyle Walker seguito da moglie e amante | tensione in Germania

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ha del surreale la situazione che si sta verificando in. Mentre l’Inghilterra prosegue la sua marcia di avvicinamento alla finale dicontro la Spagna, i tabloid inglesi parlano del triangolo amoroso diche potrebbe creare imbarazzo a tutto l’ambiente. Il terzino della nazionale dei Tre Leoni, infatti, è statodallaAnnie Kilner, ma anche dall’Lauryn Goodman, con la quale aveva avuto altri due figli e una doppia vita nascosta a lungo prima dello scandalo esploso qualche mese fa. Il quotidiano ‘The Sun’ fa sapere come gli addetti alla sicurezza debbano vietare alla Goodman di avvicinarsi alla zona delle coppie dei calciatori per evitare incidenti, ma sembra che le due donne sia state lontane meno di 100 metri nei posti assegnati allo stadio.