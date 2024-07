Esposito futuro definito per i due fratelli dell’Inter | c’è la destinazione! – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024)ildi Francesco Pio e Sebastiano. I due, di cui l’Inter detiene il cartellino, hanno individuato la squadra per la prossima stagione. RITORNO – In questi giorni l’Inter sta ultimando una serie di pratiche mercato, tra rinnovi e ufficialità, andando anche alla ricerca di un nuovo difensore. Ma qualcosa si muove anche per quanto riguarda il vivaio nerazzurro, con la possibilità per i due giovanidi trovare una nuova sistemazione. Il classe 2005 Francesco Pio, dopo un anno di prestito allo Spezia dovrebbe tornare proprio nella squadra di Serie B. Il motivo è semplice, e rende chiaro che difficilmente ci sarà un cambio di programma: la volontà del giovane è proprio quella di continuare con lo Spezia e dello stesso parere è l’allenatore Luca D’Angelo.