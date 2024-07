Decisione su Paolo Del Debbio Mediaset cosa cambia in tv dalla fine dell’estate

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Grande novità in vista perDel, il conduttore di Rete 4 reduce dal successo di Dritto e Rovescio. Proprio il programma potrebbe entrare nella rivoluzione che sembra destinata a coinvolgere il conduttore che, in questa stagione, ha fatto molto parlare di sé. Un esempio è la famosa puntata con ospiti alcuni trapper. Durante la discussione si era parlato di come l’etica del lavoro debba prevalere sui guadagni facili e, proprio in quel momento, l’ospite aveva avuto un confronto con uno spettatore del pubblico. >> “È follia Lino, adesso basta”. Temptation Island, mai successo: la single Maika si prende gli applausi delle fidanzate. E del pubblico A colpi di “Zio smettila di commentare ogni, Zio vieni qua se vuoi parlare, etc.