Coppia gay respinta da un b&b | È una questione di marketing

(Di venerdì 12 luglio 2024) Solo pochi giorni fa è sta una polemica dopo che il proprietario di un b&b nelle Dolomiti aveva respinto la prenotazione di una famiglia ebrea, con tanto di frasi antisemite e razziste. Solo dopo si è scoperto che si è trattato di un grosso equivoco e che quel messaggio non era rivolto alla famiglia, quindi fortunatamente laè rientrata. Non sembra invece esserci nessun equivoco nella vicenda che ha visto coinvolto un b&b di Busca, in provincia di Cuneo, che ha rifiutato la prenotazione di due ragazzi “colpevoli” di essere gay. La risposta glaciale della titolare: “Non accettiamo gay” La vicenda è stata raccontata da uno dei due ragazzi gay al giornale Gay.it, rivelando la telefonata imbarazzante con la titolare per avere maggiori informazioni.