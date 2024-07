Ciclismo serata speciale in onore della Coppa Dino Diddi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Agliana, 12 luglio 2024 – Una leggerissima e gradita brezza che arrivava dal Lago 1 Maggio per unapiacevole e festosa in76^, a 50 giorni dal suo svolgimento fissato quest’anno per domenica Primo Settembre. Un’occasione per confermare quanto sia amata e vicina a tutti gli aglianesi questa classica che si corre dal 1948. Sotto il tendonefesta una gigantografia di Tadej Pogacar l’attuale maglia gialla del Tour de France che disputò la gara nel 2015 e che è rimasto sempre in ottimi rapporti grazie anche a suo padre Mirko, tecnico delle rappresentative giovaniliSlovenia che guiderà la squadra anche quest’anno alla. La vicinanza e la collaborazione dell’amministrazione comunale è stata confermata dalla presenza del sindaco Luca Benesperi, così come quella degli sponsor, commercianti, artigiani, imprenditori, orgogliosi di far parte di questa manifestazione, dei dirigenti delregionale Andrea Vezzosi e Simone Lamanda, di tanti amici.