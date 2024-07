Chi è la cantante Farida | carriera canzoni e vita privata

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Concetta Gangi (in arte) è unaitaliana.nasce a Catania sul finire degli anni ’40 da padre italiano e madre egiziana. Dopo aver partecipato a vari concorsi canori,con lo pseudonimo di Ketty Gangi, approda nel 1966 al Festival degli sconosciuti di Ariccia, manifestazione curata da Teddy Reno e Rita Pavone. Qui si impone all’attenzione dei discografici per l’energia interpretativa e le non comuni doti vocali che la apparentano a interpreti quali Demetrio Stratos e Giuni Russo.: LaLa prima incisione, nel 1968, è Supergiù Superman. Si tratta del lato B di un 45 giri curato da Ruggero Cini per la colonna sonora del film I magnifici tre supermen a Tokyo. Nello stesso anno ottiene il primo significativo successo di pubblico con il brano ‘Io per lui’ facendosi definitivamente conoscere come