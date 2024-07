Chi è Ida Di Filippo di Casa a prima vista | un vulcano che ha fatto tanti lavori

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ida Di, nata nel 1982 a Salerno, è una degli agenti immobiliari diMilano. Entrata nel cast del programma Real Time quasi per caso, partecipando ai casting su consiglio di un’amica, ha conquistato immediatamente il pubblico grazie alla sua simpatia e vivacità. Attualmente, vive a Milano e lavora presso DireImmobiliareMilano come mediatrice immobiliare e Asset Manager. Sul suo profilo Instagram, è solita condividere foto e video del suo lavoro e della sua vita privata: è infatti fidanzata con Pietro Albano, infermiere all’Ospedale Niguarda, di 8 anni più giovane. Non ha ancora figli, ma ne vorrebbe. Sua madre era una maestra e suo padre una guardia di finanza. Ha un fratello e una sorella più piccoli. Tra le sue passioni c’è anche il calcio, essendo una grande tifosa del Napoli.