Che cattiveria… Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro il cognato Edoardo Tavassi si fa sentire poco prima delle nozze

(Di venerdì 12 luglio 2024) Matrimonio di, lo sfogo social di. Come molti sanno la coppia vip è pronta a celebrare le. Nei giorni scorsi abbiamo saputo che l’influencer ha ricevuto dalla suocera Eleonora Giorgi un bellissimo anello tempestato di diamanti e un rubino al centro. Poi sono filtrate alcune notizie sui nomi degli invitati. Ovviamente ci sarà, compagno della sorella della sposa, Micol Incoravaia, e poi Giaele De Donà e si parla anche di Patty Pravo. Presente anche Andrea Rizzoli, che Eleonora Giorgi ha avuto dal primo marito Angelo Rizzoli. Come locationhanno scelto Forte dei Marmi, non solo per la bellezza del luogo, ma anche per una forma di omaggio ai genitori diche si sono innamorati proprio nella località toscana sul set di “Sapore di mare 2- Un anno dopo”.