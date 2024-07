Captain America 4 c’è Tiamut il Celestiale di Eternals

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale di: Brave New World, il nuovo cinecomic con Anthony Mackie nel ruolo principale, che continuerà le avventure di Sam Wilson dopo gli eventi di Avengers: Endgame (2019) e della serie The Falcon and The Winter Soldier (2021). Il trailer offre un primo sguardo al gigantesco cadavere pietrificato del, morto nel film(2021). Secondo i primi rumor, la trama del film si concentrerà su un conflitto internazionale riguardante l’Adamantio, il metallo praticamente indistruttibile che ricopre lo scheletro di Wolverine, scoperto sul cadavere ghiacciato diil. A quanto pare, dopo gli eventi di(2021), vari governi mondiali hanno iniziato a reclamare il cadavere di, scoprendo l’Adamantio sulla sua superficie.