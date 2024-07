Calciomercato Napoli blitz per Greenwood I dettagli dell' offerta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 - Finora di effetto Antonio Conte si è parlato relativamente alla risoluzione di alcuni casi interni alla rosa (su tutti quello relativo ai 'mal di pancia' di capitan Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia) e, in questi primi giornia ripresae attività, per i metodi di allenamento piuttosto duri. Da oggi probabilmente si può tirare in ballo questo concetto più o meno inflazionato anche per il mercato in entrata: prima per l'accelerata buona per Alessandro Buongiorno e poi per ilferoce per accaparrarsi Mason, in uscita dal Manchester United e apparentemente destinato a una tra Lazio e Marsiglia. IInvece, come spesso succede nel, tra i due litiganti potrebbe godere la terza squadra: appunto quella azzurra, che pare aver sbaragliato la concorrenza mettendo sul piatto 30 milioni.