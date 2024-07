Boeing arriva l’accordo | si dichiara colpevole per gli incidenti svolta dopo anni

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 12 luglio 2024)laper la compagnia, che raggiunge un accordo per gliaerei. Cosa è accaduto. Questa mossa potrebbe segnare l’inizio della ripresa non solo perma anche per tutto il settore dell’aviazione civile globale che negli ultimiè stato messo duramente alla prova da questa crisi senza precedenti.(Foto Ansa) notizie.comIn unasignificativa che segna un capitolo cruciale nella storia dell’aviazione civile,ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in relazione aglimortali dei suoi aerei 737 Max. Questa decisionedi indagini e dibattiti sulla sicurezza aerea e sulle pratiche aziendali. Le accuse eha concordato di pagare una multa sostanziale di 243,6 milioni di dollari per risolvere le indagini condotte dal Dipartimento di Giustizia riguardanti i due disastrosiche hanno coinvolto il modello 737 Max, causando la perdita tragica di 346 vite umane.