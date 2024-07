Beach Volley Elite16 Vienna | nono posto per Menegatti Gottardi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Martae Valentinachiudono all’di, torneo delPro Tour 2024. Le azzurre, dopo aver chiuso al secondonel Girone C, sono state subito eliminate dalle americane Scoles/Flint nei quarti di finale. Sconfitta in rimonta con il punteggio di 19-21 21-16 15-13.avevano vinto la prima e la seconda partita nel Pool C (21-15 21-19 con Schneider/Kozuch e 21-13 19-21 15-19 con Thamela/Victoria), mentre avevano perso l’ultima con Muller/Tillmann (26-24 16-21 15-10).perSportFace. .