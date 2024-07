Atalanta la prima sgambata dell’anno a Clusone | il 18 luglio sfida in famiglia con la Primavera

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Niente ritiro, come ben noto, ma un passaggio a, nella terra dellaPercassi, per l’non poteva non esserci, specialmente nell’estate dopo la vittoria dell’Europa League. E infatti ci sarà: in amichevole contro lavera. La data da cerchiare in rosso è quella di giovedì 18: l’allenamento congiunto con l’Under-19 sarà al Centro Sportivo “Città di”, sede degli allenamenti durante i ritiri degli anni scorsi, a partire dalle ore 17. Ovviamente porte aperte per tutti i tifosi e simpatizzanti, fino ad esaurimento posti sulla tribuna che è arrivata a ospitare anche migliaia di persone sui propri spalti. Sarà lauscita estiva, che precede quella contro il 27in Olanda sul campo dell’AZ Alkmaar e poi il 9 contro il St.