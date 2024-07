Zelensky al vertice di Washington | Siamo vicini all’ingresso nella Nato Poi chiede di togliere le restrizioni sugli attacchi in Russia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024)sente lasempre più vicina e così, daldell’Alleanza a, coglie l’occasione per lanciare pubblicamente un nuovo appello al sostegno all’Ucraina. Sostegno che, ovviamente, deve passare per l’invio di armi a Kiev. “Sono convinto che l’Ucraina sia vicina. Il prossimo passo sarà l’invito formale e poi la piena membership”, ha dichiarato il presidente che poi si è rivolto ai suoi omologhi presentindo maggiori concessioni, come quella di poter attaccare in profondità in territorio russo: “Se vogliamo vincere abbiamo bisogno che i nostri partner eliminino tutte lecon le loro armi. La formula vincente perrimane comunque quella dell’invio costante e ininterrotto di armamenti a Kiev.