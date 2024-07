Yeman Crippa | All’inizio ero in crisi perché volevo fare il calciatore

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2024) Oggi intervista, nato in Etiopia, adottato da una famiglia di Trento insieme a cinque fratelli e due cugini, è la speranza azzurra per la Maratona di Parigi. La sua prima gara l’ha corsa in quinta elementare. A Serle, sull’altopiano di Cariadeghe, nel lontano 2007. «Guarda che sono i Campionati italiani, non pensare di vincere», lo avvertì suo padre: «Arriverai dietro, quindi non metterti a piangere». Tornò a casa con una coppa e un tempo da paura: 2 minuti e 27 secondi sui mille metri, nove secondi in meno rispetto al secondo classificato. Sorrido pensando alla frase di suo papà: “Non pensare di vincere”. Non credeva proprio nelle sue capacità? «Zero. Lui è uno molto competitivo, e mi massacrava quando giocavamo a pallone. Mi dice sempre: “Quando ti intervistano, ricorda che è merito mio il carattere che hai.