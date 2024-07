Wimbledon 2024 Krejcikova batte Rybakina | sfiderà Paolini in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sarà la ceca Barboraa sfidare Jasminein. La testa di serie numero 31 ha battuto a sorpresa in tre set la kazakacon il punteggio di 3-6 6-3 6-4. IL RACCONTO DEL MATCH Primo set che parte in totale scioltezza per la numero 4 al mondo:inizia il match al servizio e lo mantiene, per poi spuntarla ai vantaggi al game successivo, siglando il break del 2-0. Il copione dei due game successivi è il medesimo, conche tiene il proprio servizio, stavolta annullando due palle break, e poi trova il game del doppio break che vale il 4-0.nel match c’è e finalmente lo riesce a dimostrare con un controbreak che sembra dare aria a una possibile ma difficile rimonta. Al sesto game nuovamente avanti la kazaka, che strappa l’ennesimo turno di servizio alla ceca.