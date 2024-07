Willie Peyote | quando Morgan finse di essere lui per contattare Angelica Schiatti – il retroscena

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 11 luglio 2024) Selvaggia Lucarelli nel suo lungo articolo sulla storia fraha raccontato anche di un aneddoto davvero imbarazzante che, se confermato, sarebbe gravissimo. La scrittrice racconta che in piena modalità catfish,si sarebbe finto il rapperper proporre una falsa collaborazione ad. Falsi messaggi per farla abboccare all’inganno. “A un certo puntofinge diil rappere contattaproponendole una collaborazione” – si legge sul Fatto Quotidiano – “Il cantante passa in seguito ail produttore dile cui iniziali sono A.C, ndr inviandogli il messaggio: ‘La mia amicacome sta? Lo tira fuori a molti il p1sello o solo uno alla volta?’“.