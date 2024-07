Volley Alice Degradi infortunata | addio Olimpiadi 2024 Lasciato il ritiro Velasco sceglie la sostituta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024)haildella Nazionale Italiana difemminile. La schiacciatrice ha rimediato un infortunio nella giornata di ieri (si parla di un problema al ginochio) e ha dovuto abbandonare il gruppo con cui aveva vinto la Nations League mettendosi in luce. L’attaccante lombarda non potrà prendere parte alledi Parigi, che inizieranno venerdì 26 luglio con la Cerimonia d’Apertura e si concluderanno domenica 11 agosto, giorno in cui è tra l’altro prevista la finale del torneo difemminile. La 28enne si era ritagliata uno spazio importante, giocando a volte anche al posto di Caterina Bosetti per affiancare Myriam Sylla di banda. Si tratta di un brutto colpo per l’Italia, che dovrà fare a meno di un prezioso martello, ormai entrata di diritto nelle rotazioni e dotata di un’ottima ricezione oltre che di uno spiccato attacco.