Un posto al sole spoiler | addio proprio a lui

(Di giovedì 11 luglio 2024) Spuntano sul web le prime anticipazioni sulle prossime puntate di Unal. Uno dei personaggi più amati potrebbe uscire di scena. Un colpo di scena che pochi tra i fan si sarebbero aspettati. Eppure, a giudicare dalle anticipazioni che stanno circolando in rete in queste ore, pare che nelle nuove puntate di Unalpossa concretizzarsi unimprovviso. Tra i personaggi che compongono il cast della leggendaria soap Rai, uno è pronto a fare le valigie e a lasciare lo sceneggiato forse per sempre. La notizia sta rimbalzando da una parte all’altra dei social, i telespettatori potranno solamente mettersi l’anima in pace. Nelle prossime puntate di Unalsi concretizzerà l’di un personaggio – notizie.com (Foto @RaiPlay)Per quanto riguarda le trame degli altri protagonisti, sembra che, negli episodi che andranno in onda dal 15 al 19 luglio, Luisa e il figlio daranno del filo da torcere a Rosa e Manuel mentre Mariella e Guido si ritroveranno faccia a faccia per sviscerare una questione tenuta finora in stand by.