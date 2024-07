Un caldo da star male Sviene mentre cammina e batte la testa | è grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dai 36 gradi di martedì ai 39 odierni: unda impazzire nel cuore dell’estate. Il bollino tra i giorni scorsi e oggi cambia colore e da arancione passa a rosso. La protezione civile delle Marche nei giorni scorsi ha emesso il bollettino meteo legato in particolare alle ondate di calore e la giornata odierna è quella più difficile per la popolazione anconetana, ma in linea generale per tutti i marchigiani. Tutte le città principali della regione saranno in bollino rosso, con Jesi e Fabriano, per ree in provincia di Ancona, dove la colonnina di mercurio raggiungerà e potrà superare i 40°. Altissime anche le minime: ad Ancona durante il giorno sono passate dai 31° di martedì ai 33 di oggi. Tanti i soccorsi e i servizi legati alin città ieri.