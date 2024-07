Ultime Notizie Roma del 11-07-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2024)dailynews radiogiornale da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione in Francia chiusi i seggi per il secondo turno delle elezioni legislative secondo i primi expol nessuno dei tre blocchi principali ottiene la maggioranza assoluta ma un colpo di scena il nuovo fronte Popolare di sinistra in testa e si è aperta tra i 187 Ei 198 seggi entrambe le partito del presidente Emmanuel Macron registra invece 161-169 seggi mentre era stanca The National di Marine Le Pen figure al terzo posto a 130 543 steggi la leader dell’estrema destra ferma anche la marea cresce la vittoria e sono andata in Italia della frase in sottomise jean-luc mélenchon tuona contro il presidente deve o andarsene un nominare un primo ministro per le nostre fila completamente e ribaltati sei dati i risultati del primo turno vista l’assenza di una maggioranza il premier annuncia le sue dimissioni si sono registrati i violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine diverse città da Parigi a Rennes L’affluente siete stati a livelli record dal 59 al 71% già i sondaggi premuto avevano dato le penne lontana dalla maggioranza assoluta aprendo di fartelo incognite sul campo larghissimo con Che punta essere l’ago della bilancia del governo di coalizione le elezioni che si sono svolte sullo sfondo di una forte polarizzazione del paese hanno dettato allerta per l’ordine pubblico continua possibili disordini quando saranno Resi noti i risultati un numero crescente di democratici negli Stati Uniti sta pregando e tramando affinché tutti degli Obama è leader del Congo preguinho Joe biden di ritirare entro venerdì la sua candidatura per la casa bianca lo scrive la testata Axios secondo cui la scadenza di venerdì è dovuta susseguirsi di eventi che presta assorbiranno l’attenzione degli L’estate se mai dovesse appoggiare la vicepresidente Harris come candidata lei avrebbe bisogno di tempo per prepararti e scegliere un compagno di corsa e se vai bene non lo facesse si scatenerebbe una frenesia Tre Torri democratici più ambiziosi per cercare di conquistare le nomination nella convention Democratica di Chicago a metà agosto torniamo in Italia due carabinieri sono stati fermati dopo le indagini per la coltellata mento di un immigrato a Castiglione Olona in provincia di Varese procura ha disposto il fermo per due militari i libri del servizio senza alcun ordine sarebbero intervenuti in un bosco Per una presunta attività di spaccio una bambina di 3 anni morta in un incidente stradale avvenuto nella notte a Villabate alle porte di Palermo alla guida dell’auto che è finita contro un muro C’era il padre quarantenne Rosario Brusa devono i primi accertamenti dei Carabinieri l’uomo avrebbe avuto un tasso alcolemico superiore al limite sarebbe stato al volante senza patente perché Ritirata la vettura Inoltre sarebbe risultata senza assicurazione a bordo oltre all’uomo e alla piccola C’erano anche la madre felino gemelle.