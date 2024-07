Tutti contro Morgan da Tommaso Paradiso ad Annalisa al fianco di Calcutta e Angelica

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) (Adnkronos) –, Noemi, Levante,, e tanti altri. Il mondo della musica insorge e, con una reazione forte che si registra forse per la prima volta, reagisce compatto e si schiera aldiSchiatti, compagna die protagonista di una vicenda amara e grottesca che riguarda lei e Marco Castoldi, in arte. Dopo il caso scoppiato dopo un articolo -e tante stories- di Selvaggia Lucarelli, che ha raccontato nei dettagli la vicenda e il processo in corso, i colleghi artisti stanno pubblicando stories e stati sui social in cui prendono posizione. Una sorta di ‘MeToo’ della musica che sta salendo come un’onda. “Sono vicino con tutto il cuore ad, una cara amica, che ha passato l’inferno restando in silenzio -scrivesu Instagram- Vittima di un sistema che non funziona più, e che probabilmente non ha mai funzionato e che è arrivato al capolinea.