Tra diritti e sinistra inaugurato il murale in ricordo di Murgia

(Di giovedì 11 luglio 2024) AGI - I colori dell'arcobaleno riempiono lo sfondo del muro giallo della sede del V Municipio, e sotto, il titolo del suo ultimo libro 'Ricordatemi come vi pare', uscito postumo pochi mesi fa, campeggia sotto l'immagine di Michela, rappresentata con quel volto sorridente che dall'alto si impone su tutta via Torre Annunziata, a un passo dal parco archeologico di Villa Gordiani. Sorge qui, in piena Roma Est, quartiere Prenestino, dove la creatività è di casa e le esplosioni artistiche invadono gli spazi urbani, l'ultima opera di Laika MCMLIV, la 'Banksy italiana', realizzata nell'arco di una settimana in onore della scrittrice sarda scomparsa un anno fa, e ideata dall'attore e attivista Pietro Turano, vicepresidente dell'Arcigay Roma, che ne ha ispirato e coordinato il progetto.